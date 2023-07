Kamenjecki: Putin je u opasnosti

MINSK - Sukob u Ukrajini ulazi u novu fazu nakon još jednog napada na Krimski most, rekao je profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, Maksim Kamenjecki. Kako je kazao, Rusija sada prijeti masovnom odmazdom i gomilanjem novog oružja i vojnika. Takođe, dodao je da smatra da je Putin u opasnosti.

Kamenjecki je stanje na Krimu opisao kao nervozno, i rekao i da su se s obje strane mosta, koji Rusi najviše koriste, stvorile velike gužve.

Zbog napada na most, Rusi su najavili veliku odmazdu.

"Najčešće su to salve ispaljenih krstarećih projektila i dronova", kazao je Kamenjecki i dodao: "Tako je uvijek, a tako je bilo i u 10. mjesecu kada je bio prvi napad na Krimski most. Ove noći Rusija je pokušala da teško udari sa tri talasa dronova i krstarećih raketa na naša dva najveća lučka grada, Odesu i Nikolajev, gdje su se do prekjuče formirali karavani sa brodovima koji su prevozili žito".

Dodao je da im je cilj da unište lučke objekte u tim gradovima, ali da vjeruje da spremaju udare drugim vrstama naoružanja koje imaju.

"Vjerovatno spremaju kombinovani napad, ali vjerujemo i u naše protivvazdušne snage koje su dosta efikasne, ali nažalost ne na cijeloj teritoriji Ukrajine. Trudimo se da budemo spremni za svaki razvoj događaja."

Kamenecki je rekao da je Rusija već pokrenula ofanzivu oko Kupjanska na istoku Ukrajine i da se "sada vodi strateška igra ko će koristiti njihove rezerve".

Dodao je da je Putinova pozicija teška i komplikovana.

"Položaj Vladimira Putina bio je težak i komplikovan od početka rata. Trenutno i dalje ima problema u svom vojnom vrhu, gdje su počele čistke poznate još od Staljinovog vremena. Mnogi generali, viši oficiri, smjenjeni su na druge položaje, iz vojske, hapšeni i tako dalje. Sve to izaziva tenzije između snaga bezbjednosti i ljudi u vojnom vrhu."

Potom je dodao:

"Mislim da je Putin svakako u opasnosti i po svoj položaj i po život", rekao je Kamenjecki, prenosi "b92".