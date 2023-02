Kamere snimile trenutak katastrofalnog potresa u Turskoj (VIDEO)

ANKARA - Zemljotres magnitude 7,8 pogodio je rano jutros južnu Tursku i osjetio se u velikom dijelu zemlje te u nekoliko zemalja u regiji, uključujući susjednu Siriju, pokazuju prvi podaci.

Izjave zvaničnika u Turskoj i Siriji navode da je broj mrtvih preko 138 i da se povećava.

Na društvenim mrežama se šire snimci trenutka potresa.

BREAKING: CCTV footage from M7.8 earthquake in central Turkey appears to confirm reports that the earthquake lasted more than a minute.#Turkey #earthquake pic.twitter.com/utDsxiPNB5