Kamere uhvatile trenutak eksplozije u Ankari (VIDEO)

U eksploziji u glavnom gradu Turske jutros su lakše su ranjena dva policajca, što su vlasti u toj zemlji okarakterisale kao teroristički napad. Napadači su neutralisani.

Nedugo nakon incidenta objavljen je i video snimak koji prikazuje dolazak počinioca tog djela na lice mjesta i trenutak eksplozije.

Na snimku se vidi dolazak automobila ispred zgrade Generalne direkcije za bezbjednost Ministarstva unutrašnjih poslova, iz kojeg izlazi bombaš samoubica, a neposredno nakon dolaska ispred ulaza u zgradu aktiviran je eksploziv.

Snimak je na društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter, objavio turski novinar Ragip Soylu, uz objašnjenje da je u trenutku dolaska pred ulaz zgrade iz vozila ispaljen hitac iz lakog protivoklopnog naoružanja, što je vjerovatno dovelo do eksplozije, prenosi N1.

The second person near the car fires a light anti tank weapon. That’s how explosion happens