Kamere zabilježile urušavanje zgrada u Turskoj (VIDEO)

HATAJ - Tursku provinciju Hataj u kasnijim poslijepodnevnim satima pogodila su dva snažna zemljotresa, magnituda 6.4 i 5.8, pri čemu je najmanje troje ljudi poginulo, a 213 ih je povrijeđeno.

Među stanovnicima je zavladala panika, a jaka trešnja prouzrokovala je novo urušavanje zgrada koje su već bile "načete" prvim potresima.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje prikazuju trenutak urušavanja, iako se ne vidi u kakvom stanju je zgrada početno bila.

Takođe, agencija "Andalija" javlja kako je jedna osoba spasena iz ruševina zgrade koja se urušila nakon najnovijeg zemljotresa.

Ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu izjavio je kako su u toku potraga i spašavanje na tri mjesta u južnoj provinciji Hataj, a turski potpredsjednik Fuat Oktaj prenio je upozorenje agencije za katastrofe AFAD zbog opasnosti od porasta nivoa mora.

