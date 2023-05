Kamion naletio na autobus pun djece (VIDEO)

MELBURN - U saobraćajnoj nezgodi u australijskom gradu Melburnu povrijeđeno je 45 učenika osnovne škole, od kojih je 18 hospitalizovano, prenosi "BBC".

U autobusu, u koji je u utorak udario kamion i koji se poslije toga prevrnuo, bilo je 45 učenika, a 18 njih, uzrasta od 5 do 11 godina, prevezeno je u bolnicu, od kojih su mnogi hitno operisani, a jedan je zadržan na intenzivnoj nezi.

U bolnicu je prebačen i 52-godišnji vozač autobusa sa povredama koje nisu opasne po život.

Melbourne’s horror school bus crash. A truck driver charged as young victims undergo more surgery. Special live coverage on 7NEWS at 6.00pm | https://t.co/EQQlP4Lbm1#7NEWS pic.twitter.com/1kcpF7AgnO