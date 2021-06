Kamion udario dva učesnika Parade ponosa u Majamiju, jedan mrtav

MAJAMI - Tokom subotnje Parade ponosa u Majamiju jedan kamion je udario dva pješaka, usmrtio jednog, a povrijedio drugog, saopštila je loikalna policije.

"Oba muškarca su odvedena u zdravstveni centar Brovard, gdje je jedan podlegao povredama", izjavila je detektivka policije Fort Loderdejla, Ali Adamson na konferenciji za novinare, izrazivši uvjerenje, na osnovu ljekarskih izvještaja, da će druga žrtva preživjeti, prenio je CNN.

Adamsonova je potvrdila i da FBI pomaže u istrazi, ali je odbila da kaže da li istražitelji vjeruju da je incident bio namjerno izazvan.

"Za sada procijenjujemo sve opcije", rekla je detektivka Adamson i dodala da su sve mogućnosti otvorene.

Today, at the start of the Stonewall Pride Parade a truck struck two pedestrians in the 1700 block of NE 4th Ave. #FLPD & @WMPD411 send our deepest condolences to those injured and to those affected. We ask for patience as we work to conduct a thorough and complete investigation. pic.twitter.com/zV7QUndsSu