Kamion udario pješake u San Francisku, sedmoro povrijeđenih

SAN FRANCISKO - Najmanje sedam ljudi je povrijeđeno kada je kamion udario pješake i još dva vozila u San Francisku, a policija smatra da incident nije povezan sa terorizmom, objavile su lokalne vlasti i američki mediji, prenosi Rojters.

Navodi se da je televizijski kanal ABC 7" javio da je teretni kamion juče po lokalnom vremenu prilikom nepropisnog skretanja ulijevo udario dvoje pješaka, parkirani automobil i petočlanu porodicu koja je sedjela u drugom automobilu.

Vatrogasna služba San Franciska putem Twittera je saopštila da je jedan od pješaka zadobio povrede opasne po život, dok su povrede drugog okarakterisane kao opsane, dok je porodica iz automobila prošla sa manjim povredama.

"San Hoze merkjuri njuz" prenosi da je policajka Grejs Gatpandan kazala da ništa ne ukazuje da se radilo o terorističkom napadu.

#Breaking - #SanFrancisco truck crash injures 7 people, officials say Seven people were reportedly injured following a truck crash. pic.twitter.com/JbUbIgQRQG