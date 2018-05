Kamion zavšio na šinama, naleteo voz i ima mrtvih

RIM - Jedna osoba je poginula, a 16 je povrijeđeno kada je u Italiji voz naletio na kamion.

Kako je prenela agencija ANSA, stradao je mašinovođa voza, a povrijeđeni su putnici voza. Među njima, jedna osoba je u kritičnom stanju, a ostalih 15 je stabilno.

Nesreća se dogodila sinoć, oko 23:00 između sjevernih italijanskih regiona Turin i Ivrea.

Regionalne vlasti su saopštile da za sada ne znaju kako je i zašto kamion probio rampu, koja je bila spuštena pred dolazak voza, i na kraju završio na šinama.

Zbog ove nesreće, saobraćaj na tom dijelu željezničke mreže je obistavljen.

