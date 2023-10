Kamioni sa humanitarnom pomoći ušli u Pojas Gaze (VIDEO)

KAIRO - Kamioni natovareni humanitarnom pomoći ušli su danas u opkoljeni Pojas Gaze preko prelaza Rafa, prikazala je egipatska državna televizija.

Ranije su pripremljeni kamioni sa lijekovima, a na egipatskoj strani prelaza nalazilo se granično osoblje, rekli su bezbjednosni izvor i jedan humanitarni radnik.

Informaciju o ulasku kamiona na palestinsku teritoriju potvrdili su pripadnici palestinske granične službe.

Ambasada SAD u Izraelu saopštila je ranije da bi prelaz Rafa mogao biti otvoren tokom dana da bi stranci mogli da napuste opkoljenu palestinsku enklavu, navodi "Srna".

Ambasada u saopštenju navodi da je "primila informaciju" o otvaranju prelaza u 10.00 časova po lokalnom vremenu, ali da ne zna koliko će dugo on ostati otvoren za strane državljane.

First aid trucks carrying medicine, medical supplies and a limited amount of food (canned goods), have entered Gaza through Rafah border crossing from Egypt. Hamas-controlled Gaza Media Office says aid convoy includes 20 trucks. pic.twitter.com/t1mA6IZjiY