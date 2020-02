Kan: Teroristi žele da unište naš način života, nećemo im dozvoliti

LONDON - Gradonačelnik Londona Sadik Kan oglasio se povodom terorističkog napada u Londonu, nakon kojeg je napadač, za kog se vjeruje da je izbo nekoliko osoba, ubijen.

"Muškarac je ubijen od strane policije u Strithemu nakon incidenata koji se tretiraju kao teroristički. Vjeruje se da je nekoliko ljudi izbodeno", naveo je Kan.

On je istakao kako je u kontaktu sa lokalnim predstavnicima vlasti i izrazio je zahvalnost policiji na brzoj reakciji.

"Želim da se zahvalim policiji na brzom i hrabrom odzivu. Oni su zaista najbolji od nas", dodao je gradonačelnik Londona.

"Teroristi žele da nas razdvoje i unište naš način života. Ovde, u Londonu im to nećemo dozvoliti", zaključio je Kan.

My statement on today's incident in #Streatham: pic.twitter.com/sDsJlVcyNq