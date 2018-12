Kanadski imam: Čestitanje Božića hrišćanima gore od ubistva

​OTAVA - Institut za istraživanje medija na Bliskom istoku objavio je video-snimak u kojem kanadski imam šeik Junus Katrada upozorava da muslimani koji hrišćanima čestitaju Božić čine zločin veći od ubistva.

Katrada je tokom propovijedi uoči božićnih praznika širom svijeta izrazio žaljenje zbog muslimanske percepcije praznika koji je nazvao lažnim i istakao da bi svi muslimani trebalo da budu uvrijeđeni zbog hrišćanskih vjerovanja.

"Postoje oni koji će im reći 'Srećan Božić'. Na čemu im čestitate? Na rođenju njihovog Boga? Je li to prihvatljivo za jednog muslimana? Da li to sada odobravate njihovo vjerovanje? Odobravate time što to izgovorite", napomenuo je Katrada.

Katrada je nastavio izlaganje tako što je rekao da grijesi prevara, laganja ili ubistva "nisu ništa u poređenju sa čestitanjem nemuslimanskih praznika", javio je "Sputnjik".

Kanadski imam je naglasio da ovakvim komentarima ne poziva muslimane na nasilje prema hrišćanima.

"Ne kažem, niti sam ikada rekao, da ih treba ubijati ili im bilo šta učiniti. Jer Alah nam govori da ne dozvolimo da zbog neprijateljstva koje može da postoji između vas i drugih budete nepravedni prema njima. Budite pravedni", dodao je Katrada.