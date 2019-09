Kapetanu iranskog tankera stigao mejl iz SAD: Evo ti milioni

Ministarstvo spoljnih poslova SAD-a ponudilo je milione dolara kapetanu iranskog tankera koji se našao u centru diplomatskog sukoba, javlja BBC.

Kako je prenio Index.hr, Brajan Huk iz američkog ministarstva napisao je mejl kapetanu iranskog tankera "Adrian Darja", ranije poznatog i kao "Grejs 1", a kom u zamjenu za novac traži da brod pristane negdje gdje bi ga SAD mogle zaplijeniti.

Iranski tanker je zaplijenjen, podsjetimo, zbog sumnje da je prevozio naftu za Siriju čime bi prekršio međunarodne sankcije. Zaplijenjen je u vodama Gibraltara, a zaplijenu su izvršili pripadnici Britanske kraljevske mornarice, navodno po nalogu SAD.

Zvanični Teheran odmah je poručio da će se osvetiti za zaplijenjeni tanker, za koji se kasnije ispostavilo da ga je iznajmila Iranska revolucionarna garda.

Nakon dugih pregovora i zatezanja konca s obje strane, tanker je konačno oslobođen, napustio je Gibraltar i krenuo u za sada nepotvrđenom pravcu. Navodno prvo u Grčku, pa se pominjala Turska, pa zatim Liban. Za sve to vrijeme SAD su prijetile da će svaka zemlja koja ga primi snositi posljedice.

SAD su prošlog petka zatražile zapljenu tankera.

Big scoop from @Dimi US offers cash to Iran tanker captain in bid to seize cargo https://t.co/FVTCvTNvid via @financialtimes #OOTT #Iran pic.twitter.com/eSYvac6Nu0