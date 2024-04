Karlson intervjuisao Dugina: Filozof objasnio zašto Zapad ne voli Putina (VIDEO)

MOSKVA - Jedan od razloga za rusofobiju na Zapadu je to što Rusija i njen predsjednik Vladimir Putin brane tradicionalne vrijednosti, rekao je poznati ruski filozof Aleksandar Dugin u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu.

U intervjuu koji je trajao 20 minuta Karlson je pitao Dugina zašto su oni ljudi koji su u prošlosti podržavali Sovjetski Savez i njegovu politiku prestali da podržavaju Rusiju 2000-ih.

"Putin je tradicionalni lider. Čim je došao na vlast počeo je da istiskuje globalni uticaj iz Rusije. Počeo je da pruža otpor globalnoj progresivnoj agendi" objasnio je filozof.

Pod takvom agendom on podrazumijeva prelazak u novi liberalizam, kada je vladavina većine - totalitarizam, i većina se stoga mora potčiniti manjinama koje su nastale na Zapadu, uključujući i iz ideje individualizma.

Prema njegovim riječima, ako neko kaže da više voli stari liberalizam, progresivne snage mogu da ga optuže za privrženost fašizmu, tradicionalizmu i konzervativizmu.

Putin se, prema riječima Dugina, zalaže za obnovu tradicionalnih vrijednosti, državnog suvereniteta, tradicionalne porodice, a insistira i na specifičnosti "ruske civilizacije" kao posebnog regiona svijeta.

Prema njegovim riječima, ljudi koji su podržavali SSSR pripadaju progresivnoj agendi, što znači da njihovi stavovi ne odgovaraju onome što Putin promoviše.

Dodaje da je otuda proizašla osnova za rusofobiju i gađenje, uključujući i lično prema šefu ruske države. Dugin smatra da takva mržnja nije obična, već više metafizička.

On je takođe naglasio da je u njenom formiranju ulogu odigrala i činjenica da u odbrani tradicionalnih vrijednosti ruska strana posjeduje i nuklearno oružje.

Karlson je nazvao Dugina "najpoznatijim"političkim filozofom u Rusiji, čiju kćerku je "ubila ukrajinska vlada".

