Karta "istorijske" Mađarske uzburkala Hrvatsku

ZAGREB, BUDIMPEŠTA - Hrvatskoj je neprihvatljivo prikazivanje hrvatskih zemalja u neistinitom istorijskom kontekstu, navelo je hrvatsko Ministarstvo spoljnih i evropskih pitanja.

Ministarstvo je, povodom karte "istorijske" Mađarske, naglasilo da je neprihvatljivo promovisanje aspiracija koje se ni u prošlosti nisu pokazale uspješnim.

Riječ je o slici karte "istorijske" Mađarske koju komadaju ruke i grabe teritorije, između ostalog i dijelove Hrvatske, a koju je objavila Međunarodna kancelarija za informisanje u sklopu kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, prenosi Hina.

Mađarska je prije nekoliko dana proslavila Dan nacionalnog zajedništva, spomen-dan uveden 2010, kako bi se obilježilo potpisivanje Trianonskog mirovnog ugovora koji je potpisan 1920. između saveznika i Mađarske u palati Trianon u Versaju.

Po tom mirovnom ugovoru, Mađarska je izgubila dvije trećine teritorije, koje su podijeljene između Austrije, Čehoslovačke, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Rumunije.

