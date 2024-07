Katarina Jovanović osuđena zbog ubistva bebe: Bacila novorođenče zbog karijere?

Katarina Jovanović iz njemačke pokrajine Baden-Virtenberg osuđena je na sedam i po godina zatvora zato što je bacila novorođenu ćerku kroz prozor.

Ona je počinila strašan zločin zato što se navodno plašila da će joj "dijete uništiti karijeru".

Katarina je proglašena krivom za ubistvo iz nehata na okružnom sudu u Hajlbronu prije dva dana.

Na sudu se saznalo da se Katarina prije 10 mjeseci u tajnosti porodila kod kuće, a potom svoju bebu izbacila kroz prozor stana na asfalt, sa visine veće od tri i po metra.

Tijelo bebe sa slomljenom lobanjom pronašli su zgroženi prolaznici, koji su pozvali policiju. Jovanovićeva je na početku suđenja u aprilu priznala zločin, ali nije mogla to da objasni sudu. Tvrdila je da nije ni znala da je trudna, ali ju je tužilaštvo teretilo za ubistvo i namjerno prikrivanje trudnoće.

Tužioci su tvrdili da je Jovanovićeva mislila da će joj dijete upropastiti karijeru kao rukovodioca u pravnom odjeljenju Poršea.

"Optužena nije bila spremna da svoje životne planove, posebno profesionalni napredak, stavi na čekanje zbog deteta. To je bila njena odluka nakon što se porodila, a kriterijumi za osudu za ubistvo su ispunjeni”, rekla je javni tužilac Mareike Hafendoerfer.

Advokati Katarine Jovanović su tvrdili da je riječ o ubistvu iz nehata jer je bebu slučajno ispustila iz ruku, nakon što se sama porodila kod kuće, a da nije ni znala da je trudna.

“Moja klijentkinja nije ni znala da je trudna. Kada je iznenada držala krvavu bebu u naručju, bila je u izuzetnoj psihičkoj situaciji”, rekao je branilac Malte Hek.

“Bila je nesreća, ispustila je bebu. Kako je dijete palo kroz prozor, biće utvrđeno”, dodaje.

Mother throws newborn daughter out of a window to her death because 'she thought a child would ruin her career as an executive at Porsche' https://t.co/uaQvY3Jcwm pic.twitter.com/8iiBBQ4Y1K