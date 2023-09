Katastrofa u Libiji: Pukle brane, uništen grad, hiljade mrtvih i nestalih (VIDEO)

Strahuje se da su hiljade ljudi poginule u Libiji nakon što je oluja Danijel donijela toliko kiše na sjeveroistok da su se dvije brane srušile u jednoj regiji povlačeći cijela naselja u more.

Više od 2.000 ljudi je poginulo, a oko 6.000 ih je nestalo u teško pogođenom gradu Derni, gdje su se dvije brane srušile pod pritiskom poplava, piše CNN.

"Kao posljedica toga srušena su tri mosta. Voda koja je tekla odnosila je čitava naselja i na kraju ih odložila u more", rekao je Ahmed Misamari, portparol Libijske nacionalne armije.

Kako piše CNN, ove brojke se ne mogu nezavisno provjeriti, a Misamari nije dao izvor za svoje brojke mrtvih i nestalih. Crveni polumjesec u Bengaziju ranije je procijenio da je 150 do 250 ljudi mrtvo u Derni, prema Reutersu.

After devastating Greece in the country’s worst ever flood disaster, #medicane Daniel submerges East Libya under water. First estimate of 2,000 dead, many missing thought to have been washed out to sea. Apocalyptic. #ClimateCrisis #ClimateActionNow pic.twitter.com/HTxgiTQbaz

Šef libijske službe za hitne slučajeve i hitnu pomoć Osama Ali rekao je za CNN da je nakon rušenja brane "sva voda otišla u područje blizu Derne, koje je planinsko obalno područje".

Kuće u dolinama odnijele su jake muljevite struje koje su nosile vozila i krhotine, dodao je. Telefonske linije u gradu takođe su u prekidu, što komplicira napore spašavanja, rekao je Ali, a radnici nisu mogli ući u Dernu zbog ogromnih razaranja.

Aly je rekao da vlasti nisu predvidjele razmjere katastrofe.

"Libija nije bila pripremljena na ovakvu vrstu katastrofe, nikad nismo svjedočili nečemu ovakvom. Priznajemo da je bilo nedostataka iako je prvi put da se suočavamo s ovako nečim", rekao je Ali.

Misamari, portparol Libijske nacionalne armije, rekao je da je pogođeno još nekoliko gradova kao što su Al-Bayda, Al-Marj, Tobruk, Takenis, Al-Bajada i Battah, prenosi Index.

Libija je zemlja koja ima oko šest miliona stanovnika, a od 2014. godine razdijeljena je među frakcijama kao rezultat građanskog rata koji je ondje izbio nakon smrti Moamara Gadafija i NATO-ove akcije 2011. godine.

Šef libijske istočne vlade koju podržava parlament Osama Hamad opisao je situaciju kao "katastrofalnu i bez presedana", prema izvješću državne novinske organizacije Libijske novinske agencije (LANA).

Snimke na društvenim mrežama pokazuju potopljene automobile, srušene zgrade i bujice vode koja jure ulicama. Bolnice u istočnom gradu Baydi evakuisane su, pokazali su videosnimke koje je Medicinski centar Bayda podijelio na Facebooku.

"Ujedinjene nacije u Libiji pomno prate vanrednu situaciju uzrokovanu teškim vremenskim uslovima u istočnoj regiji zemlje", rekla je misija podrške Ujedinjenih nacija u Libiji u objavi na X-u.

Have we just whiteness a whole city washed in the sea in Libya International help will not fix anything anymore this impact is just too fast and big. As usually we underestimated the consequences of our incompetence from our overvaluation. https://t.co/OiVKOC7JL0 pic.twitter.com/V3vr6CaojW