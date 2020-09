Kazne vješanjem za podmetanje požara u kojem je poginulo 260 ljudi

Sud u Pakistanu izrekao je danas smrtne kazne vješanjem dvojici muškaraca nakon što ih je proglasio krivim za podmetanje požara u fabrici tekstila 2012. godine, kada je poginulo 260 ljudi.

Ovo je bio najsmrtonosniji požar u pakistanskoj industriji.

Muškarci su proglašeni krivim za podmetanje vatre u fabrici u Karačiju nakon što im vlasnici nisu dali novac koji su pokušali da iznude, prenio je BBC.

Oni su bili povezani sa strankom MKM, koja je u to vrijeme bila na vlasti u Karačiju, saopštio je sud.

Stotine ljudi ostali su blokirani u zgradi koja nije imala požarne izlaze. Mnogi radnici su skočili sa viših spratova. Ostali to nisu mogli da urade jer su na prozorima bile postavljene metalne rešetke.

U gašenju vatre učestvovalo je oko 40 vatrogasnih ekipa, a spasioci su pokušavali da stignu do mrtvih i povrijeđenih više od 24 časa nakon izbijanja požara.

Mnogi zarobljeni radnici zvali su telefonima svoju rodbinu i prijatelje dok je vatra gutala objekat firme "Ali enterprajzis" u naselju Baldija.

