Kazne za nepoštovanja karantina u Rusiji do milion rubalja

MOSKVA - Najviša novčana kazna u Rusiji za nepoštovanje karantina u vrijeme epidemije virusa korona u visini do milion rubalja (11.662 evra) predviđena je za pravna lica, navodi se u prijedlogu koji je podnet Državnoj dumi.

Visina novčane kazne za kršenje režima karantina u uslovima širenja virusa korona iznosiće za građane Rusije od 150.000 do 300.000 rubalja, za službena lica od 300.000 do 500.000 rubalja, a za pravna lica iznosiće od 500.000 do jednog miliona rubalja.

Kažnjavaće se osobe koje više puta prekrše sanitarno-epidemiološke standarde čime bi ugrozili zdravlje drugih ljudi ili mogli da izazovu nečiju smrt.

U slučaju da građanin prekrši karantin prvi put, suočiće se sa kaznom od 15.000 - 40.000 rubalja, službena lica će morati da plate od 50.000- 150.000 rubalja a pravna lica – od 200.000 - 500.000 rubalja, ili im sljeduje administrativna zabrana rada do 30 dana.

Putinove mjere

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin je u cilju sprečavanja širenja infekcije virusa korona 25. marta potpisao odluku o uvođenju neradne nedjelje od 30. marta do 3. aprila uz očuvanje plata zaposlenima.

Takođe je donijeta odluka da se obustavi rad restorana, kafića i barova. Izuzetak su samo objekti koji se bave dostavom hrane. Privremeno se obustavljaju i posjete parkovima.

Kako je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, potrebno je i da se privremeno prekine pružanje usluga koje zahtijevaju prisustvo čovjeka, kao na primjer frizerski saloni. Izuzeci su samo medicinske, rehabilitacione usluge, usluge za brige o starijim ljudima itd.

Prema posljednjim podacima, u Rusiji je registrovano 840 slučaja virusa korona, od kojih 546 osoba u ruskoj prijestonici. Ozdravila je 41 osoba, a umrlo dvoje.

Zamjenica gradonačelnika Moskve za socijalni razvoj Anastasija Rakova saopštila je da su u Moskvi tri osobe izliječene od COVID-19, i otpuštene iz bolnice.

Svjetska zdravstvena organizacija je objavila epidemiju virusa korona 11. marta, a prema najnovijim informacijama, u svijetu je oboljelo skoro 500.000 ljudi, a više od 21.000 je umrlo.

