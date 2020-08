Kćerka portparola Kremlja objavila fotografije zuba Adolfa Hitlera

Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году. Точнее, его вряд ли можно назвать человеком. ⠀ Мой друг и коллега Пьер Малиновский, живущий историей, давно хотел в этом разобраться. Он обратился в архив ФСБ с просьбой показать ему соответствующие документ и артефакт. Не поверите - ему разрешили посетить одно из самых интересных и секретных зданий в стране. ⠀ Благодаря финальному анализу ДНК, проведённому в 2018 году французским антропологом г-ном Шарлье, мы смогли удостовериться в том, что останки Гитлера и Евы Браун находятся в секретных архивах ФСБ.

A post shared by Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) on Aug 14, 2020 at 9:20am PDT