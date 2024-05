Kćerke ubijene Iranke "proslavile" pad Raisijevog helikoptera uz bh. pjesmu (VIDEO)

Tako sam srećna što vidim osmijehe na njihovim licima. Ovako su kćerke Mine Majidi, koju je ubio iranski režim, reagovale na vijesti o padu helikoptera predsjednika Ebrahima Raisija, objavila je na društvenim mrežama poznata iransko-američka novinarka i aktivistica Masih Alinejad

Na objavljenom snimku se vidi kako dvije mlade djevojke nazdravljaju alkoholnim pićem, a sve prate zvuci pjesme "Helikopter" bh. pjevača Fazlije Fadila, prenosi 24 sata.

Uz objavu je napisano "Helikopter, helikopter".

I am so happy to see smiles on your faces. This is how the daughters of Minoo Majidi, who was killed by the Iranian regime during the Woman, Life, Freedom uprising, reacted to the news of Ebrahim Raisi’s helicopter crash. pic.twitter.com/ypJiIzxD5S