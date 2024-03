Kejt Midlton ima rak (VIDEO)

Princeza od Velsa objavila je večeras da joj je dijagnostikovan rak u 42. godini i da je podvrgnuta "preventivnoj" hemoterapiji, prenosi Dejli mejl.

U duboko emotivnoj video poruci, snimljenoj u Vindzoru, Ketrin je otkrila da je vijest došla kao 'veliki šok' i da su ona i Vilijam 'činili sve što možemo da obradimo i upravljamo ovim privatno zbog naše mlade porodice '.

Dijagnoza je došla nekoliko dana nakon što je viđena kako se smije sa princom Vilijamom dok su napuštali svoju omiljenu farmu u blizini kuće u Vindzoru.

Govoreći sa klupe okružene narcisima i proljećnim cvjetovima, rekla je: "Trebalo nam je vremena da sve objasnimo Džordžu, Šarlot i Luisu na način koji im odgovara i da ih uvjerimo da ću biti dobro", prenosi Telegraf.rs.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK