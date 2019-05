Kenijac pljačkao i ubijao po Americi, policija istražuje hiljadu slučajeva smrti

Otkriće svirepog serijskog ubice koji je jastukom davio starice koje su živjele same u staračkim domovima, te zatim krao nakit i druge vrijedne predmete svojih žrtava, šokiralo je Ameriku.

Billy Chemirmir (46) predstavljao se kao kućni majstor koji održava zgrade u različitim staračkim domovima na području Dalasa i tako ulazio u sobe 90-godišnjakinja, a zbog dobi žrtava policija nije istraživala njihove smrti koje su smatrali prirodnim.

Istraga je započela u martu 2018., nakon što je napadnuta i opljačkana 91-godišnjakinja u svom stanu u teksaškom gradu Plano.

Starica je rekla policiji da je muškarac silom ušao unutra, naredio joj da legne na krevet i da se ne opire. Kad je poslušala, stavio je jastuk na njeno lice da je uguši. Nedugo potom izgubila je svijest. Pukim čudom, žena je preživjela jer je slučajno navratio prijatelj i pozvao hitnu pomoć koja ju je oživjela. Ali, dok je 91-godinjakinja došla svijesti, njen napadač je već davno nestao, zajedno s kutijom u kojoj je držala nakit.

Policija je započela istragu i saznali su da je nešto ranije tog mjeseca prijavljeno sumnjivo vozilo u apartmanskom naselju Plano, gdje je starica napadnuta. Registracijski broj vozila doveo je detektive do Chemirmira, te su počeli nadzirati njegov dom. Jedne noći vidjeli su da u smeće baca kutiju od nakita. U njoj su pronašli ime na komadu papira, što ih je dovelo do Lu Thi Harris, 81-godišnjakinje koja je živjela 15-ak kilometara dalje. Nije otvarala vrata, a kad su policajci ušli unutra, pronašli su je mrtvu u spavaćoj sobi s zamrljanim ružem oko usta. Jastuk na krevetu takođe je imao mrlje od ruža, na temelju čega su detektivi zaključili da je ugušena.

Policija je to povezala sa slučajem koji ih je mučio od oktobra 2017., kada je 93-godišnja žena napadnuta i opljačkana u staračkom domu u Friscu, tridesetak kilometara od Planoa. Dobro odjeven muškarac pokucao je na njena vrata i predstavio se kao kućni majstor, i pitao treba li šta popraviti. Ona je kazala da ne treba, ali on je na silu ušao u stan i srušio je na pod. Uzeo je jastuk i pokušao je ugušiti, a zatim je uzeo njenu drvenu kutiju za nakit i otišao. Napadnuta starica uspjela je pritisnuti dugme za dozivanje pomoći. Kako starica nije mogla opisati svog napadača, detektivi su u tom slučaju tapkali u mraku. Kad su čuli da je Chemirmir uhapšen u martu 2018., provjerili su podatke njegovog telefona i otkrili da je bio spojen na repetitor u blizini staričinog stana na dan napada.

Temeljem ova tri slučaja uhapsili su i optužili Chemirmira za ubistvo i pokušaje ubistva, a u njegovom stanu pronašli su ženski nakit i telefone.

To je policijsko otkriće otvorilo veliko pitanje: koliko je starijih žena bilo ubijeno a da to niko nije primjetio, već se mislilo da su umrle prirodnom smrću?!

Pokrenuta je dodatna provjera stotine smrti s tog područja i prošle sedmice je objavljeno da je Chemirmir optužen za dodatnih šest ubistava starica starosti od 76 do 94 godine u okrugu Dallas između 2016. i 2018. te pet ubistava u okrugu Collin, gdje se nalaze Frisco i Plano. No, istražuje se čak 1.000 smrti s kojima bi mogao imati veze.

