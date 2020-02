"Kiara" svom snagom pogodila Britaniju i sjevernu Evropu

Oluja Kiara pogodila veliku Britaniju i sjevernu Evropu, sa olujnim udarima vjetra i obilnom kišom. Odloženi avionski i željeznički saobraćaj. Zatvorene i luke.

Vlasti zemalja pozvale su građane da ostanu u kućama i zatvorenim prostorima, podalje od drveće i grana koje padaju, prenosi AP.

Oluja, nazvana po britanskoj meteorološkoj službi, donijela je širom zemlje jake udare vjetra od oko 150 kilometara na sat na Bijelom ostrvu i sela Aberdaron na sjeveru Velsa, a pojedine plaže i stjene potpuno su nestale u velikim talasima.

Meteorološka služba je izdala u Velikoj Britaniji više od 250 upozorenja od poplava, a upozoreni su i građani i turisti da izbjegavaju prilaze vodi radi pravljenja selfija.

Strong winds brought to the UK by #StormCiara forced a plane to abort its landing seconds after touching down at Heathrow Airport. To read more about the UK weather, click here: https://t.co/XpFaik2qAI pic.twitter.com/Sybx74fWuZ

Stanovnici jednog grada na deverozapadu Engleske pokušavaju da zaštite svoje kuće od poplave zbog porasta nivoa rijeke Eden koja je izašla iz svog korita.

Najmanje 10 britanskih željezničkih kompanija izdalo je upozorenje putnicima da ne putuju, dok je 20 kompanija saopštilo da se očekuju kašnjenja.

Kako vjetar je oštetio električne kablove, brojne železničke pruge zakrčene su sa granjem koje je na njih palo, a iako radnici na železnici planiraju da rade cijele noći da bi se problemi otklonili, mogu se očekivati velike gužve u ponedjeljak ujutru.

Pojedini letovi su otkazani sa londonskih aerodroma, a na aerodromu Hitrou nekoliko avio-kompanija je konsolidovalo letove kako bi se broj otkazanih letova smanjio. Kompanija britiš ervejz ponudila se da ponovo rezerviše letove korisnicima domaćih i letova po Evropi na aerodromima Hitrou, Getvik i London siti.

A guest house in Hawick in the Scotland Borders has collapsed into the swollen River Teviot after heavy rainfall hit the area. For live updates on #StormCiara , click here: https://t.co/EaZ4hNbhJF pic.twitter.com/HlQt7JOYih

Lufthanza je najavila da će najkasnije do utorka ujutru letovi biti otkazivani. Letovi su otkazivani ili odlagani i na briselskom aerodromu.

Dvije velike luke u Lamanšu - Dover u Engleskoj i Kale u Francuskoj prekinule su saobraćaj zbog velikih talasa, a Dover je kasnije djelimično otvoren za neka poslovanja.

Trajekti nisu saobraćali preko Lamanša i u regionu, prije svega u Irskom i Sjevernom moru.

Zatvoren je bio i most Hamber na sjeveru Engleske, što je drugi put u istoriji tog mosta da se zatvara.

Svoje uobičajene aktivnosti je izmijenila čak i kraljica Elizabeta Druga koja nije prisustvovala službi u Sandringemu, kako bi izbjegla oluju.

U Irskoj zbog oluje nije bilo struje,a meteorološka služba je upozorila da kombinacija visoke plime i loši vremenski uslovi mogu dovesti do priobalnih poplava, pije svega na zapadu i sjeverozapadu zemlje.

Zbog nevremena i sjever Francuske je ostao bez struje, a vlasti te zemlje su upozorili građane i turiste da ostanu u zatvorenom prostoru radi lične bezbjednosti.

U Lilu i okolnim mjestima su groblja i parkovi bili zatvoreni. U Luksemburgu i njemačkom Kelnu naređeno je da u ponedjeljak djeca ostanu u kućama i ne idu u škole kako bi izbjegli putovanje po lošim uslovima.

Incredible footage captured by our live cam of #StormCiara this evening. This is why we share the message to #RespectTheWater and stay clear of exposed coastal areas and breaking waves. If you see someone in trouble in the water, call 999 or 112 and ask for the coastguard. pic.twitter.com/cpbrGxBQJc