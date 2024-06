Kijev: Uništili smo moćno oružje u Rusiji zapadnim oružjem (VIDEO)

Ukrajinske vlasti objavile su da su juče uspješno pogodile ruski raketni sistem S-300 koristeći oružje koje je isporučio Zapad. Sistem se nalazio na ruskoj teritoriji, piše CNN.

"Predivno je gorio. Radi se o ruskom S-300, na ruskoj teritoriji. I to unutar prvih par dana nakon dopuštenja da koristimo oružje koje je poslao Zapad na neprijateljskoj teritoriji", objavila je na Facebooku minisarka ukrajinske vlade Irina Vereščuk i priložila navodnu sliku napada.

Ukrajina je i prije gađala mete na teritoriju Rusije, ali ovoga puta je to napravila zapadnim oružjem, što bi moglo izazvati oštru reakciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je upozorio NATO članice da bi trebale "biti svjesne s čim se igraju" kad govore o napadima na području Rusije, prenosi Index.hr.

Western weapons in effect. Components of a S-300/400 air defense complex, destroyed in the Bilhorod region. Reportedly happened yesterday, with the help of HIMARS. pic.twitter.com/s0ziwJ1tpB