Kijev evakuiše civile zbog rušenja dijela brane, 80 naselja u opasnosti od poplava

Ukrajinske vlasti proglasile su danas uzbunu i pozvale civilno stanovništvo na evakuaciju iz potencijalno plavnih zona na desnoj obali reke Dnjepar, zbog uništenja dijela brane Nova Kahovka, prenosi Gardijan.

Stanovnici više sela u takozvanoj "zoni opasnosti", kao i dijela grada Hersona, ostrva Korabel, pozvani su da isključe sve električne uređaje, ponesu samo ono najnužnije i prate uputstva vlasti.

Brojni Telegram kanali noćas su prenijeli informacije da je Kahovska hidroelektrana, koja je pod kontrolom ruskih snaga, navodno potpuno uništena, a neki su objavili snimke srušene brane.

"Bilo je nekoliko pogodaka u dva sata ujutru u gornjem dijelu hidroelektrane ... i on je srušen. Brana nije uništena i to je velika sreća", rekao je RIA Novosti Vladimir Leontjev, načelnik administracije Novokahovskog gradskog okruga.

Dodao je da je nivo vode nakon toga nizvodno porastao za pet metara.

❗️In 5 hours, the water will be at a critical level, - the head of Kherson Regional Military Administration Prokudin Evacuation of people from dangerous areas has begun. The Kakhovka HPP was blown up by the russian terrorist. This is a real ecological disaster. pic.twitter.com/svUorLbfzd