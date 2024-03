Kijev na udaru balističkih raketa (FOTO)

KIJEV - Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva, objavio je da je najmanje deset osoba ranjeno u ruskom raketnom napadu na ukrajinsku prijestonicu.

Kijev post prenosi da su dvije osobe hospitalizovane.

Navodi se da su se sirene za vazdušnu opasnost oglasile u ranim jutarnjim časovima i da je grad na udaru balističkih raketa.

U okolini i unutar Kijeva pre zore su se čule uzastopne eksplozije, dok traju dejstva ukrajinske protivvazdušne odbrane (PVO).

Kijev indipendent prenosi izjavu Serhija Popka, šefa kijevske vojne administracije, da je među ranjenima u distriktu Ševčenkivskij i dijete.

Navodi se da su u napadu oštećene stambene zgrade, kao i obdanište, poslovni objekat, gradska infrastruktura i vozila.

Massive missile attack on Kyiv: at least 10 injured, more than 170 rescuers eliminate the consequences of the attack. All missiles were shot down by air defense forces! pic.twitter.com/3dx71MYHpF