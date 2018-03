Kim Džon Un stigao u iznenadnu posjetu Kini

PEKING - Sjevernokorejski lider Kim Džong Un iznenada je stigao u Kinu, javlja danas Blumberg, pozivajući se na tri neimenovana izvora upoznata s posjetom.

Kako navodi, vjeruje se da je to prvo putovanje u inostranstvo lidera Sjeverne Koreje od kada je preuzeo vlast 2011. godine.

Detalji posjete, poput toga koliko će Kim boraviti u Pekingu i s kim će se sastati, nisu za sada poznati, dodaje agencija.

Blumberg navodi da su izvori agencije tražili da ostanu anonimni zbog osjetljivosti informacije.

Nenajavljena posjeta Kima usledila je nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trampa ranije ovog mjeseca da pristane na sastanak s Kimom, nakon što su južnokorejski zvaničnici saopštili da je Kim spreman da razgovara da njegova zemlja odustane od svog nuklearnog programa.

