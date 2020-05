Kim Džong Un opet "nestao"

Kim Džong-un nije viđen u javnosti otkad je Sjeverna Koreja objavila fotografije diktatora kako bi dokazali da je živ, što je podstaklo spekulacije nakon što su američki zvaničnici rekli da ne mogu da dokažu da su fotografije stvarne.

Misterija okružuje gdje se on sad nalazi, a nije viđen otkad su se u petak, 1. maja, slike lidera na ceremoniji za fabriku đubriva u Sunčonu ponovo pojavile. Slike je objavila Sjeverna Koreja kako bi dokazala da je živ i zdrav nakon izvještaja da je bio mrtav nakon operacije bolne srca.

Kako objavljuju neki američki mediji, spekuliše se da je diktator, ako je živ, opet u svojoj luksuznoj vili u promorskom gradu Vusanu, gdje je primijećen dolazak još jedne luksuzne jahte.

Ali američki zvaničnik sada je primoran da prizna da "ne može reći jedno ili drugo" ako su nedavne slike Vrhovnog vođe stvarne.

Sjeverna Koreja je poznata kao veoma zatvorena država, koja djeluje pod okriljem ekstremne izolacije i privatnosti, gdje se malo zna o događajima unutar države.

Savjetnik za bezbjednost Bijele kuće, Robert O'Brien, rekao je za Blumberg: "Izgleda da je napolju i sječe vrpce na fabrikama đubriva".

"Dakle, znate, naše razmišljanje je da on vjerovatno dobro. Mi to nazivamo kraljevstvom pustinjaka. Iz Sjeverne Koreje je veoma teško dobiti informacije. Ne stižu baš sa informacijama, ali su objavili fotografije da je živ i zdrav i pretpostavljamo da jeste", rekao je on.

Kim je navodno prvi put za 20 dana pojavio, saopštili su 1. maja državni sjevernokorejski mediji.

KCNA, državna novinska agencija Sjeverne Koreje, rekla je da je Kim prisustvovao završetku fabrike za đubriva u regionu sjeverno od glavnog grada, Pjongjanga, prenosi "Kurir".