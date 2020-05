Kim Džong Un prvi put u javnosti nakon 20 dana

Lider Sjeverne Koreje, Kim Džong-un, pojavio se prvi put u javnosti nakon navoda da je preminuo tokom operacije srca.

To je njegovo prvo pojavljivanje u posljednjih 20 dana, a kako prenosi agencija Jonhap, viđen je u industrijskom gradu Sunčonu na jednoj ceremoniji, prenosi kurir.rs.

Južnokorejski mediji prenose da je prisustvovao završetku radova fabrike u Sunčonu, grada sjeverno od Pjongjanga.

"Vrhovni komandant Narodne Republike Koreje, drug Kim Džong-un, prisustvovao je ceremoniji", navodi se, između ostalog u saopštenju.

Podsjetimo, danima se svijetom prenose vijesti da je Kim imao tešku operaciju na srcu, a kako se nije pojavljivao u javnosti, mediji su prenosili i da postoji mogućnost da je preminuo. Kako je Sjeverna Koreja najizolovanija zemlja na svijetu, takve navode je bilo gotovo nemoguće provjeriti.

Podsjetimo, Ji Seong-ho, koji je prebjegao iz Sjeverne Koreje i postao poslanik u južnokorejskom parlamentu, kaže da je 99 odsto siguran da je sjevernokorejski lider Kim Džong-un mrtav i da će vlast preuzeti njegova sestra.

N.K. leader reemerges from 20-day absence amid rumors over his health https://t.co/z4LhtCf7ox