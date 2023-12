Kim Džong Un se rasplakao na skupu (VIDEO)

Sjevernokorejski diktator Kim Džong Un rasplakao se na nedavnom skupu sa ženama, gdje je pozvao na napore u borbi protiv pada nataliteta u zemlji.

Na snimci koja se munjevito proširila društvenim mrežama može se vidjeti Kim Džong Un kako spušta pogled i briše suze s lica.

"Sprečavanje pada nataliteta i dobra briga o djeci sve su naše dužnosti koje moramo obavljati dok radimo s majkama", citirala ga je novinska agencija Reuters.

Neobična situacija desila se na Nacionalnom susretu majki organizovanom za majke u Pjongjangu, navode mediji, prenosi Index.hr.

Kim Džong Un je na skupu pozvao žene da rađaju više djece "za dobro stranke, revolucije i cijele zemlje".

North Korean dictator Kim Jong-un crying like a baby while addressing an audience of women during an event at the headquarters of the communist party. He was asking the women to have more kids: “for the good of the party, the revolution and the country” pic.twitter.com/4zJJA1d4VV