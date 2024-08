Kim Džong Un udario čamcem u drvo (VIDEO)

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un udario je čamcem na naduvavanje u drvo tokom operacije spasavanja u poplavljenim selima, navodi se u video-snimku koji je objavio Tajms of Indija.

"U julu 2024. rijetka inspekcija sjevernokorejskog lidera Kim Džong-una poplavama pogođenih oblasti u provinciji Sjeverni Pjongan postala je viralna na društvenim mrežama. Tokom inspekcije, Kimov čamac se zabio u poplavljeno drvo i on popravlja svoju raščupanu kosu", navodi publikacija.

#KimJongUn's boat gets snagged in an underwater obstacle when zipping over a flooded train terminal Kim Tok Hun shields KJU from a tree, holds a branch Jo Yong Won gets up and pushes the boat by leaning against a pillar sticking out of the water Kim Jong Un readjusts his hair pic.twitter.com/MgDLMeCjaj