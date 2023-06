Kim Jo-džong: Sjeverna Koreja će uskoro "ispravno" poslati špijunski satelit u orbitu

PJONGJANG - Sestra sjevernokorejskog vođe Kim Džong-una, Kim Jo-džong rekla je danas da će Pjongjang "ispravno" uskoro postaviti špijunski satelit u orbitu, dan nakon što se njihov prvi pokušaj srušio.

Pjongjang je svoj vojni satelit predstavio kao nužnu protivtežu rastućoj američkoj vojnoj prisutnosti u regiji, ukazujući na tekuće zajedničke vježbe Vašingtona sa Seulom kao jedan od mnogih primjera.

Nova sjevernokorejska raketa "Chollima-1" izgubila je prtisak i pala u more sa svojim satelitskim teretom u srijedu, rekli su državni mediji u rijetkoj objavi istog dana nakon neuspjelog lansiranja.

Kim Jo-džong, koji takođe služi kao potparol svog brata, rekla je da će uskoro biti učinjen drugi pokušaj.

"Sigurno je da će vojni izviđački satelit DNRK-a biti ispravno postavljen u svemirsku orbitu u bliskoj budućnosti i započeti svoju misiju", rekla je u četvrtak, referišući se na Sjevernu Koreju njenom službenom skraćenicom.

#BREAKING North Korea releases two images of the launch of the Chollima-1 rocket yesterday rising from the new launch pad at Sohae. A few moments after, this launch failed and the satellite was lost. pic.twitter.com/Es5mbsfLSv