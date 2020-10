Kim Jong Un u suzama na paradi, izvinio se zbog "neuspjeha"

PJONGJANG - Lider Sjeverne Koreje Kim Jong Un uputio je izvinjenje građanima zbog, kako je rekao, neuspjeha u vođenju zemlje tokom pandemije virusa korona, a tom prilikom je i zaplakao.

Obraćajući se prisutnima na vojnoj paradi priređenoj proteklog vikenda povodom 75. godišnjice osnivanja Radničke partije, Kim Jong Un je skinuo naočare i počeo da briše suze s lica.

Pojedini analitičari smatraju da je to pokazatelj pritiska na njegov režim, piše Gardijan.

"Moj narod mi je ukazao povjerenje koje je visoko do neba i duboko kao more, ali nisam uspio da ga učinim zadovoljnim. Zaista mi je žao zbog toga. Iako mi je povjerena važna odgovornost da vodim zemlju, kao što su to radili veliki drugovi Kim II Sung i Kim Jong Il, moj trud i iskrenost nisu bili dovoljni da naš narod oslobode od životnih teškoća", rekao je Kim Jong Un.

Parada u Pjongjangu bila je prilika da Sjeverna Koreja predstavi nove interkontinentalne balističke rakete i drugo naoružanje, ali pojedini analitičari smatraju da je to bila prilika da Kim Jong Un pokaže saosjećanje s narodom.

Njegov govor je sadržavao sintagme poput "ozbiljni izazovi", "bezbrojna iskušenja", "neviđene katastrofe".

Tokom pandemije virusa korona trgovina Sjeverne Koreje s Kinom, kao najvećim trgovinskim partnerom, je znatno opala zbog zatvaranja granica.

Vlasti u Sjevernoj Koreji tvrde da nijedan stanovnik nije zaražen virusom korona.