Kim Kardašijan o sukobima u Nagorno-Karabahu: Ima poruku za Tursku

Američka rijaliti zvijezda Kim Kardašijan, čija je porodica porijeklom iz Jermenije, oglasila se povodom sukoba u Nagorno-Karabahu i pozvala Azerbejdžan da obustavi "ofanzivnu upotrebu sile" protiv jermenskog naroda.

Kim Kardašijan je, u seriji tvitova, pozvala i Vašington da obustavi vojnu pomoć Bakuu.

​Supruga repera Kanje Vesta imala je poruku i za Tursku, kojoj je poručila da "prekine da šalje oružje i borce" u zonu sukoba u znak podrške azerbejdžanskoj strani.

Kim Kardašijan je, takođe, pozvala međunarodnu zajednicu da preduzme "političke i diplomatske mjere kako bi se spriječila nepotrebna eskalacija i tragedija".

​"Jermenija je žrtva ničim izazvanim napadima Azerbejdžana", smatra Kim Kardašijan, navodeći da napade prati i "predvidljiva kampanja dezinformacija".

"Azerbejdžan, sem u slučaju ratne propagande, blokira društvene mreže", tvrdi Kim Kardašijan.

U Nagrono-Karabahu u nedjelju je došlo do eskalacije sukoba, a dvije strane su se međusobno optuživale za pokretanje borbenih dejstava.

Borbe su nastavljene i tokom noći i jutros.

Please share the news @esrailian Armenians in #Arstakh have been attacked. We are praying brave men & women risking their lives to protect Artsakh & #Armenia. The news is misleading & these are not “clashes.”