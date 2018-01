Kim ih navodno ubije, a oni "ožive"

PJONGJANG - Sjevernokorejski lider Kim Džong Un poznat je po navodnim bizarnim pogubljenjima neistomišljenika, ali sve češće se dešava da stvarnost demantuje taj imidž.

Sjevernokorejska pop zvjezda Hjon Song Vol snimljena je živa i zdrava 2014. godine, iako je navodno godinu dana ranije javno pogubljena streljanjem, zajedno s grupom pjevača, muzičara i plesača.

Ta grupa navodno je bila optužena da su snimili svoje orgije i snimak onda prodavali. Ipak, Hjon Song Vol, s kojom je Kim Džong Un navodno bio u romantičnoj vezi, nedavno se ponovo pojavila u javnosti, kada je razgledala lokacije predstojećih Olimpijskih igara u Južnoj Koreji.

