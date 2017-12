Kim "kompletirao nuklearni arsenal", slavlje u Pjongjangu

PJONGJANG - Sjeverna Koreja proslavila je kompletiranje svog nuklearnog arsenala vatrometom, saopštili su državni mediji Sjeverne Koreje.

Vojnici i građani okupili su se u petak u prijestonici Sjeverne Koreje, Pjongjangu, kako bi obilježlili završetak nuklearnog arsenala, koji je postignut ovonedjeljnim lansiranjem balističke rakete, navodi državna agencija Sjeverne Koreje, KCNA.

JUST IN: Huge celebration in Pyongyang’s Kim Il Sung square. Fireworks, massive crowds mark the successful launch of North Korea’s most powerful intercontinental ballistic missile yet, the Hwasong-15. These ‘spontaneous’ celebrations are often mandatory for DPRK citizens. pic.twitter.com/m9YGbfycgM