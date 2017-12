Kim lažirao lansiranje? Stručnjaci našli greške na slikama

NJUJORK - Izgleda da su noćne fotografije posljednjeg lansiranja sjevernokorejske rakete Hvasong- 15 lažirane, objavio je danas CNN.

Naime, Marko Langbroek, stručnjak za svemir koji prati sjevernokorejski raketni program primijetio je nešto "čudno" u vezi fotografija koje su objavili državni mediji Pjongjanga. Riječ je o rasporedu zvijezda iza lansirane rakete.

Prema njegovom mišljenju sazvježđa su postavljena suprotno, što u stvarnosti uopšte nije tako. Kako navodi CNN, Langbroek je odredio smjer fotografija na osnovu oblika dima iz raketnog motora. Svoje tvrdnje potkrijepio je i fotografijama i sve to objavio na svom Tviter nalogu.

So, I just discovered that the North Koreans DID tamper with their #Hwasong15 launch photo's! Two images from clearly same viewpoint, but dramatically different star backgrounds! Orion (Southeast) versus Andromeda (Northwest)! @planet4589 pic.twitter.com/ZzhFa3HwaM

CNN podsjeća da je Sjeverna Koreja saopštila da je lansirala još jednu interkontinentalnu balističku raketu prošle srijede, rano ujutro po lokalnom vremenu, za koju tvrdi da je najsavremenija do sada i da može da pogodi teritoriju SAD. Langbroek, koji se stacioniran u holandskom gradu Leidenu, kaže da je posmatrao fotografije lansiranja od kada ih je Sjeverna Koreja objavila, i to veoma studiozno. Primijetio je da "nešto tu nije u redu".

Kako kaže, da bi snimali zvijezde fotografi koriste duže izlaganje kako bi osvjetlili više. Međutim, duže izlaganje znači da je kretanje snimljeno kao zamućenje. Kada fotografišu rakete noću, fotografi bi koristili široko otvorenu blendu i brzu brzinu zatvarača kako bi uhvatili brzu usporedbu rakete.

"Zvijezde se tu ne bi jasno pojavile na slici, čak i u Sjevernoj Koreji, gdje je zagađenost veoma niska. Izgledale su tako oštro, da to jednostavno nije izgledalo dobro", rekao je Džonatan Mek Dauel, astronom u Harvard-Smitsonovom Centru za astrofiziku koji se slaže sa Langbroekom u vezi toga da su fotografije iz Sjeverne Koreje možda "lažirane".

More evidence of tampered #Hwasong15 imagery: two images, mirrors of each other (look at exhaust plume, lack of number on missile body 2nd image) so opposite viewpoints. Yet starfield in background both south-southeast, Orion and Canis major (but with Sirius missing!)@planet4589 pic.twitter.com/ZqfygbOwFa