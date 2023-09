Kimovu stolicu čistili nekoliko minuta uoči sastanka sa Putinom (VIDEO)

MOSKVA - Obezbjeđenje Kim Jong Una, sjevernokorejskog lidera, provelo je nekoliko minuta dezinfikujući stolicu na kojoj je Kim sjedeo tokom samita sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Rusiji, prenio je list "Komersant".

Na video snimku koji je objavio list vidi se kako sjevernokorejski bezbjednosni zvaničnik, noseći bijele rukavice, detaljno briše crnu stolicu, namijenjenu Kimu i prska je neidentifikovanom supstancom, dok je tjelohranitelj koji radi za Kremlj sve to gledao pomalo zbunjeno, prenio je Reuters.

Drugi član obezbjeđenja iz Sjeverne Koreje dao je neku vrstu naređenja pripadniku obezbjeđenja koji je dezinfikovao stolicu, ali nije poznato kakvu.

"Ispostavilo se da je stolica bila predmet koji je izazivao najveću zabrinutost sjevernokorejske strane", naveo je dopisnik "Komersanta" Andrej Kolesnikov, prenio je Tanjug.

Kimovo obezbjeđenje, koje se sastojalo od više od 100 ljudi, izgleda da nije bilo zadovoljno prvom stolicom koja je bila namijenjena Kimu, a drugu, potpuno identičnu, obezbijedila je ruska strana, dodao je "Komersant".

"Onda je jedan sjevernokorejski službenik nekoliko minuta, bez pauze, brisao stolicu namijenjenu Kim Jong Unu, noseći bijele rukavice, a sudeći po mirisu, dezinfikovao ju je", naveo je "Komersant", jedan od vodećih ruskih listova.

Putin i Kim Jong Un sastali su se u srijedu u Amurskoj oblasti u Rusiji.

Russia North Korean dictator Kim Jong Un's chair was reportedly thoroughly examined and tested for radiation by his security officials ahead of talks with Vladimir Putin. pic.twitter.com/DFAGe6TzrC