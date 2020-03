Kina: Moguće je da je američka vojska donijela epidemiju u Vuhan

PEKING - Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Liđijan Žao izjavio je da su virus korona u Vuhan, kinesku provinciju najpogođeniju ovim virusom, mogli da donesu američki vojnici.

"Budite otvoreni! Objelodanite podatke! SAD, dužni ste nam objašnjenje", napisao je on na Twitteru.

On je na taj način komentarisao izjavu šefa američkog Centra za upozoravanje i kontrolu bolesti Roberta Redfilda koji je saopštio da je u SAD bilo nekoliko slučajeva kada je ljudima koji su preminuli od gripa, potom ustanovljeno da su imali virus korona.

"U Americi je prijavljeno oko 34 miliona slučajeva gripa i oko 20.000 smrtnih slučajeva. Molim vas recite nam tačan broj koliko od njih je umrlo od virusa korona", rekao je Žao u drugom tvitu.

U svijetu je od virusa korona zaraženo više od 120.000 ljudi u više od 100 zemalja. Od posledica je preminulo 4.000. Epidemija je izbila u decembru u kineskom Vuhanu.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3