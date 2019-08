Kina dovodi vojsku na granicu sa Hongkongom

PEKING - Kina dovodi trupe na granicu sa Hongkongom, gdje skoro tri mjeseca traju višemilionski protesti. Kolone oklopnih vozila i kamiona protežu se kilometrima i blokiraju autoput i gradske ulice.

Zvanični Peking tvrdi da su vojska i druge jedinice obavještajnih službi započele velike vojne vežbe, koje nikako nisu povezane sa uličnim neredima.

Portal "Biznis insajder" javio je da su se u Šenženu, koji se nalazi na samo 25 kilometara od granice sa Hongkongom, okupila kineska vojna vozila, što predstavlja upozorenje demonstrantima.

Na društvenim medijima objavljeni su video-snimci duge kolone vojnih vozila koje ulaze u Šenžen.

Ranije su zbog novog talasa protesta i masovnog štrajka na aerodromu u Hongkongu svi letovi bili otkazani. Hiljade demonstranata provalilo je u aerodromsku zgradu i paraliziralo rad. Peking je ovu akciju nazvao — manifestacijom terorizma.

The People’s Armed Police have been assembling in Shenzhen, a city bordering Hong Kong, in advance of apparent large-scale exercises, videos obtained by the Global Times have shown. https://t.co/3KgaXeHw3C pic.twitter.com/YXAORMay0W — Global Times (@globaltimesnews) August 12, 2019

The Chinese military, believing in the intel and these videos, have set in place a comprehensive military operation targeting the situation in #HongKong. #HongKongProtests #China #Democracy pic.twitter.com/QWFM11XYKC — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) August 12, 2019

(Sputnjik)