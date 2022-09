Kina misteriozno otkazala skoro 1.000 letova

PEKING - Usred špekulacija o tome da je kineski predsjednik Si Đinping u kućnom pritvoru, Peking je iz nepoznatog razloga otkazao više od 9000 letova širom zemlje.

Više od 9000 letova bilo je otkazano u cijeloj zemlji do 22:35. 21. septembra, što čini 59.66 odsto ukupnih planiranih putovanja u danu, izvijestio je "China.com."

"Epoch Times" je naveo da je Međunarodni aerodrom "Peking Capital" otkazao 622 leta, što je dovelo do cijene otkazivanja od 60 odsto.

Osim toga, 652 leta su otkazana na međunarodnom aerodromu "Shanghai Pudong", s cijenom otkazivanja od 54 odsto. Slično tome, 542 leta na aerodromu "Shenzhen Baoan" su otkazana, što čini 51 odsto kompletnih letova.

