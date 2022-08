Kina počela velike vježbe, Tajvan odgovorio raspoređivanjem raketnih sistema

PEKING - Kineska narodno-oslobodilačka armija pokrenula je rano jutros velike vojne vježbe sa korišćenjem bojeve municije u morima oko Tajvana, dan nakon posjete predsjednice Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi Tajpeju, javljaju svjetski mediji pozivajući se na izvještaj državne televizije ČTV.

Vježbe su počele u ponoć po lokalnom vremenu i održavaju se u šest oblasti u krugu od oko 20 kilometara od tog kineskog ostrva koje funkcioniše kao de fakto država, a trajaće do subote u ponoć.

Kako je navedeno u izvještaju ČTV, vojne operacije su pokrenute kao "čvrsto sredstvo odvraćanja od nedavne velike eskalacije negativnih poteza Sjedinjenih Američkih Država po pitanju Tajvana i ozbiljno upozorenje protiv separatistickih aktivnosti za nezavisnost Tajvana“.

Kao odgovor na kineske vježbe, Tajvan raspoređuje raketne sisteme i drži brodove blizu "srednje linije" Tajvanskog moreuza, prenosi Rojters izjavu neimenovanog tajvanskog izvora.

"Tajvan raspoređuje raketne sisteme kako bi nadgledao aktivnosti kineskog vazduhoplovstva u blizini 'srednje linije'. Brodovi su u blizini 'srednje linije' da bi nadgledali aktivnosti kineskih pomorskih snaga“, rekao je izvor za koga agencija navodi da je upućen u situaciju.

Prema riječima tog izvora, ranije danas nekoliko kineskih vojnih aviona i oko 10 brodova nakratko je prešlo 'srednju liniju' Tajvanskog moreuza.

Inače, Peking je izdao upozorenje za brodove i avione da ne ulaze u akvatorij i vazdušni prostor u područjima gdje se vježbe održavaju, čije su koordinate ranije objavljene.

Istovremeno je tajvansko ministarstvo obrane saopštilo da će tajvanska vojska nastaviti s povećanjem nivoa pripravnosti i da će prikladno reagovati na "neprijateljsku situaciju".

#ROCArmdForces are operating as usual and monitor our surroundings in response to irrational activities from PRC, aiming for changing the status quo & destabilizing the region's security. We seek no escalation, but we don't stand down when it comes to our security and sovereignty