Kina upozorava MekKartija da se ne sastaje s predsjednicom Tajvana

PEKING - Kina je u utorak upozorila predsjednika Predstavničkog doma američkog Kongresa, Kevina MekKartija da ne "ponavlja katastrofalne greške iz prošlosti" susretom s predsjednicom Tajvanom Cai Ing-ven, rekavši da to neće pomoći regionalnom miru i stabilnosti, već samo ujediniti kineski narod protiv zajedničkog neprijatelja.

Republikanac MekKarti, treći najviši američki čelnik nakon predsjednika i potpredsjednika, biće domaćin sastanka u Kaliforniji u srijedu s Caijevom, tokom osjetljivog zaustavljanja u Sjedinjenim Državama koje je izazvalo kinesko nezadovoljstvo.

Kina, koja Tajvan smatra svojom teritorijom, organizovala je ratne operacije oko ostrva prošlog avgusta nakon što je tadašnja predsjednica parlamenta Nensi Pelosi, demokrata, posjetila glavni grad Tajpeja.

Cai će obaviti ono što se službeno naziva "tranzitom" u Los Anđelesu na povratku u Tajpej nakon putovanja u Srednju Ameriku. Sjedinjene Države kažu da su takva zaustavljanja uobičajna praksa i da nema potrebe da Kina pretjerano reaguje.

Ali kineski konzulat u Los Anđelesu rekao je da je "lažno" tvrditi da je to tranzit, dodajući da je Caijeva učestvovala u službenim razmjenama kako bi "priredila političku predstavu".

