Kina uspješno testirala oružje budućnosti

Kineska ratna mornarica testirala je prvi elektromagnetni top domaće proizvodnje, čime je izazvala zabrinutost Pentagona koji kasni s testiranjem svog topa.

Vijest o prvom kineskom elektromagnetnom topu početkom prošle godine prvi je prenio kineski vojni entuzijasta Dafeng Cao.

Kako piše sputnjik on je objavio fotografiju kineskog ratnog borda „Haiuangsan 936“, na kojem je postavljen masivni i dosad neviđeni elektromagnetni top.

Brod s novim oružjem krišom je snimljen u januaru prošle godine u brodogradilištu Vuhanu, a fotografija je objavljena na kineskoj društvenoj mreži Veibo.

Ovih dana Dafeng Cao je objavio nove fotografije spomenutog broda kako plovi Tihim okeanom, a na kojima je vidljiv i novi top koji se trenutno testira, piše „T portal“.

Stručnjaci pojašnjavaju da je top razvijen uz pomoć pekinškog Instituta za tehnologiju i da je riječ o oružju budućnosti koje je i dalje u eksperimentalnoj fazi. Prema procjenama, oružje bi moglo da bude stavljeno u funkciju do 2025. godine.

Top koristi elektromagnetnu silu kako bi izuzetno velikom brzinom spaljivalo projektile duž elektronski nabijenih čeličnih „šina“ koje stvaraju magnetno polje.

Top može da pogodi metu udaljenu do 200 kilometara brzinom od dva kilometra u sekundi, a svaki projektil košta između 50.000 i 75.000 dolara.(sputnjik)

Long time no see, the railgun test ship is spotted undergoing sea trials these days. pic.twitter.com/WdxXkyYWrF