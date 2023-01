Kina vojne letove naziva odgovorom na dosluh SAD-a i Tajvana

​PEKING - Kina je rekla da je sve veći broj vojnih letova koje šalje prema Tajvanu posljedica "vojnog dosluha" Tajvana sa SAD-om, rasvjetljavajući njene motive za tu aktivnost.

Narodnooslobodilačka vojska (PLA) "vježbe su ozbiljno upozorenje protiv pojačanih provokacija Tajpeja, koje su naštetile miru i stabilnosti u Tajvanskom moreuzu", rekao je u srijedu na brifingu u Pekingu gospodin Ma Siaoguang, potparol kineske kancelarije za poslove s Tajvanom.

"Vlasti Demokratske progresivne stranke nedavno su intenzivirale vojni dogovor sa SAD-om", dodao je, misleći na vladajuću stranku tajvanske predsjednice Cai Ing-Ven.

Na pitanje šta tačno podrazumijeva "dosluh", gospodin Ma je rekao da su "činjenice jasne", dodajući da "svi ljudi koji žive na Zemlji to znaju".

To je bila očita referenca na to da su se američki zakonodavci prošlog mjeseca složili s prijedlogom zakona o potrošnji koji uključuje dvije milijarde američkih dolara u finansiranju oružja za Tajvan sljedeće godine i čak 10 milijardi američkih dolara do 2027. godine, prenosi "Straits Times".