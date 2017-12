Kineski list izdao upustva građanima kako da prežive nuklearni napad

PEKING - Kineski list objavio je savjete u kojima upućuje stanovnike Jilina, provincije koja se nalazi na granici sa Sjevernom Korejom, šta da rade ako dođe do nuklearnog napada.

List informiše građane o efektima nuklearnog oružja i kako da se zaštite.

Detaljno se opisuje koliko je nuklearno oružje opasno i šta može da se desi nakon eksplozije. Između ostalog, rana faza radijacije i radioaktivno zagađenje može dovesti do ozbiljnih katastrofa i žrtava.

Savjetuje se da građani, i oni koji se nalaze u nekom objektu i oni koji budu na otvorenom, nađu sklonište kada vide bljesak. Ljudi koji se nalaze napolju trebalo bi da legnu na zemlju ili uskoče u neku vodu ukoliko je to moguće. Oni koji su unutra morali bi da se sakriju u ćošak ili ispod stola ili kreveta, a čim “šok“ prođe zatvore prozore i vrata kako bi spriječili da radioaktivna prašina uđe u dom.

Građani na teritorijama koje su najbliže mjestu na kom Sjeverna Koreja najčešće testira rakete trebalo bi takođe da popiju preparate sa jodom.

U članku postoje i crteži koji pokazuju čišćenje odjeće i obuće, tuširanje, čišćenje ušiju...

Newspaper owned by local govt of #China's northeastern #Jilin province published a full-page story about how to protect oneself from NUCLEAR WEAPONS. Jilin province borders #NorthKorea. pic.twitter.com/8K0zkNm7Vy