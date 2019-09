Kineski ratni brodovi okružili američki nosač aviona

PEKING - Kineski portal "Sohu" objavio je satelitske snimke američkog nosača aviona "Ronald Regan" u Južnom kineskom moru, okruženog sa pet kineskih vojnih brodova.

Portparol Ministarstva nacionalne odbrane Kine Žen Guoćang je, komentarišući ove snimke, naveo da je Vašington poslao nosač aviona da bi demonstrirao silu i povećao militarizaciju Južnog kineskog mora.

"Kineska vojska izvršavaće svoje obaveze i zadatke i čvrsto braniti nacionalni suverenitet i bezbjednost", naglasio je portparol.

​Peking već decenijama vodi sporove sa više zemalja Azijsko-pacifičkog regiona oko teritorijalne pripadnosti brojnih ostrva u Južnom kineskom moru, u kojem su otkrivene značajne rezerve ugljovodonika. Radi se, prije svega, o arhipelagu Siša (Paracelska ostrva), Nanša (Spratli) i Huangjan (gerben Skarboro). U ovaj spor su, u manjoj ili većoj mjeri, uvučeni Vijetnam, Bruneji, Malezija i Filipini.

Sjedinjene Američke Države nisu strana u sporu, ali ne priznaju pretenzije Kine i insistiraju na svojoj "slobodnoj plovidbi" u regionu.

USS Ronald Reagan aircraft carrier and some unidentified warships were seen sailing in the area north-east of Spratly Islands in the South China Sea on September 28. pic.twitter.com/eQNOBku8eV