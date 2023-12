Kinezi imaju najzamršeniju petlju na svijetu (VIDEO)

Kada se govori o kompleksnim saobraćajnim čvorištima, ovo nikako ne smijemo da zaobiđemo.

U pitanju je petlja po imenu Hvangdžuevan koja se nalazi u Kini i ima pet nivoa. Saobraćajni kompleks smješten je u gradu Čongingu, koji se nalazi u središtu države, a sa prigradskim naseljima ima više od 22 miliona stanovnika. Jasno je da uz takav grad, koji je i saobraćajni centar, mora da ide i ovakav tip infrastrukture.

Čvor ima 15 rampi ukupne dužine 16.414 metara, koje vode u osam smjerova. Izgradnja je započela u septembru 2009. godine, a dovršena je 2017.

Pošto je gotovo nemoguće da neko neće pogriješiti u ovom lavirintu, Kinezi su i za to smislili rješenje - nakon nekih 800 metara, u svakom smjeru konsturisana je mala petlja koja omogućava povratak onima što su pogrešno skrenuli i promašili smjer, prenosi b92.

Is this the most complicated overpass you've ever seen? Huangjuewan overpass is a five-level overpass with some 15 ramps in southwest China's #Chongqing. pic.twitter.com/MRcVz6IRNI