Kipar: Turska je ljubazno odobila našu pomoć

NIKOZIJA - Kiparsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Turska "ljubazno odbila" njihovu pomoć u spasavanju unesrećenih u zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio tu zemlju.

Kiparske službe u pripravnosti su bile od srijede, a ponudili su ekipu od 15 spasilaca, ljekara i bolničara.

"Ljubazno su odbili našu pomoć iako su ju prvobitno prihvatili. Ponuda još stoji!", napisali su na svom Twitter nalogu.

