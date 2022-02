Kirbi: Američki vojnici neće ratovati na tlu Ukrajine

VAŠINGTON - Sjedinjene Države će za najmanje 3.000 vojnika povećati svoj kontigent u istočnoj Evropi, u jeku krize odnosa zapadnih saveznika i Rusije, ali američki vojnici neće učestvovati u borbama na tlu Ukrajine, ako do toga bude došlo, izjavio je portparol Pentagona Džon Kirbi.

"Predsjednik je stavio do znanja da u slučaju još jedne invazije ruskih snaga na Ukrajinu, američke snage neće biti angažovane na terenu, u borbama u Ukrajini. To je veoma jasno stavio do znanja. Međutim, istovremeno je bio jasan da imamo obavezu prema našim NATO saveznicima, da bi osigurali da podržavamo Član 5. Zbog toga razmatramo niz opcija da pomognemo jačanju Alijanse na njenoj istočnoj granici", rekao je Kirbi za Glas Amerike.

Time se, kako je ustvrdio, dokazuje posvećenost američkih obaveza unutar NATO-a.

Kirbi je rekao da je iz SAD Ukrajini stiglo nekoliko pošiljki na osnovu predsjednikovog odobrenja prošlog decembra.

"Biće ih još i nastojimo da ubrzamo buduće isporuke opreme i pomoć Ukrajini. Radi se o naoružanju, ali i drugoj opremi: protivtenkovskim raketama, malokalibarskom oružju i municiji, kao i drugim vidovima podrške ukrajinskim oružanim snagama", rekao je Kirbi.

On je ukazao da pomoć ne šalju samo SAD, već i Britanci i neke baltičke države.